Триполи, 6 июня. Авиация Ливийской национальной армии маршала Халифы Хафтара уничтожила беспилотник в международном аэропорту «Митига» в столице Триполи. Об этом рассказал глава пресс-службы генерального командования ЛНА Халифа аль-Убейди.

Ранее воздушная гавань опубликовала в социальной сети Facebook пост, где говорилось, что взлетно-посадочная полоса международного аэропорта в Триполи подверглась бомбардировке. Позже аэропорт уточнил, что заработал в штатном режиме.

По словам аль-Убейди, беспилотник нанес многочисленные авиаудары по взлетно-посадочной полосе аэропорта «Митига». Дрон был уничтожен прямым ударом авиации Ливийской национальной армии. Армия Хафтара уничтожила беспилотник в аэропорту Триполи. Глава пресс-службы подчеркнул, что «агенты Катара и Турции» сейчас занимаются усилением безопасности на авиабазе. Они боятся появления каких-либо изображений находящихся на ней самолетов.

Напомним, ранее уже были зафиксированы доказательства помощи от Турции Переходному национальному совету Ливии уже были. Представитель Ливийской национальной армии маршала Халифы Хафтара Ахмед аль-Мисмари обвинил Турцию во вмешательстве в дела Ливии.

По словам аль-Мисмари, Турция перебросила из Сирии боевиков «ан-Нусры» (организация запрещена в РФ) в столицу Ливии. Представитель ЛНА заявил, что в Триполи стали появляться ячейки ИГ1 (организация запрещена в РФ). Представитель ЛНА подтвердил намерение Хафтара изгнать террористические элементы из Триполи и восстановить стабильность, безопасность и авторитет государства.

Напомним, в 2011 году после убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в стране воцарился политический кризис. В настоящее время в Ливии установлено двоевластие: восток страны находится под контролем избранного парламента и Хафтара, а запад — под контролем созданного при поддержке Организации Объединенных Наций и Европейского союза правительства национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.

В начале апреля ЛНА под предводительством маршала Хафтара начала наступление на Триполи, где находится правительство национального согласия. Ранее президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с Хафтаром, в ходе которых стороны обсудили текущие усилия в борьбе с терроризмом и необходимость достижения мира и стабильности в Ливии.

1 Организация запрещена на территории РФ.