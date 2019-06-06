Американские военные покрасят стену на границе с Мексикой

Вашингтон, 6 июня. Американские военнослужащие, которые находятся на границе с Мексикой, будут в течение месяца красить участок пограничного заграждения, чтобы улучшить его «эстетический вид», сообщил телеканал CBS со ссылкой на письмо министерства внутренней безопасности.

Согласно письму, военнослужащим поручат покрасить стену в приграничном калифорнийском городе Калексико. Сколько человек привлекут к этому заданию, которое продлится 30 дней, неизвестно.

«Тогда как первостепенная цель — улучшить эстетический вид стены, также может быть операционная выгода, основанная на нашем опыте с покрашенным барьером в Ногалесе, Аризона», — говорится в сообщении.

В послании отмечается, что благодаря покраске пограничных барьеров в аризонском городе Тусон удалось раскрыть «закамуфлированную тактику нелегально пересекающих границу».

В министерстве отметили, что мигрантам, очевидно, стало тяжелее преодолевать покрашенные стены.

Сенатор от Демократической партии от штата Иллинойс Дик Дурбин в Twitter осудил действия властей, назвав задание для военнослужащих «позорным злоупотреблением деньгами налогоплательщиков».

Напомним, в начале апреля Пентагон заключил соглашение с двумя компаниями на возведение стены на границе США с Мексикой.