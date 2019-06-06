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Названы российские регионы-лидеры по привлеченным прямым иностранным инвестициям

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Названы российские регионы-лидеры по привлеченным прямым иностранным инвестициям

Петербург, 6 июня. Эксперты международной консалтинговой компании EY подготовили доклад о российских регионах — лидерах по привлеченным прямым иностранным инвестициям.

Как сообщает РИА Новости, документ подготовлен в преддверии стартующего сегодня Петербургского международного экономического форума.

«В 2018 году самыми популярными регионами для прямых иностранных инвестиций (ПИИ) по-прежнему остались Москва и Московская область с 61 инвестиционным проектом», — говорится в документе.

При этом, как особо подчеркивается в докладе, самыми активными инвесторами, которые вкладывали в столичный регион и Подмосковье, стали компании из Соединенных Штатов Америки.

«Наиболее популярным сектором для инвестиций в Москве и Московской области стало производство машин и оборудования, на него пришлось восемь проектов ПИИ», — говорится в документе.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в прошлом году началась реализация 25 проектов, первое место по инвестиционной активности разделили Япония и Соединенные Штаты.

«Приморский край продолжает набирать популярность среди иностранных инвесторов. В 2018 году он занял третье место среди наиболее популярных регионов для иностранных инвестиций с 14 проектами ПИИ», — также говорится в докладе.

Названы российские регионы-лидеры по привлеченным прямым иностранным инвестициям

По мнению экспертов международной консалтинговой компании EY, рост интереса иностранных инвесторов к Дальнему Востоку связан с результативностью государственной политики по развитию региона, сообщает RT.

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Автор: Константин Терехов
Источник: РИА Новости
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