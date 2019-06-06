Москва, 6 июня. Концерн Fiat Chrysler Automobiles N.V. отозвал свое предложение о слиянии с французским автомобильным производителем Renault. Об этом говорится в сообщении FCA.

Fiat Chrysler передумал объединяться с Renault. Как объяснили в компании, в текущий момент во Франции нет политических условий для успешной реализации подобного слияния. Ранее об отзыве предложения писали средства массовой информации. По данным журналистов, правительство Франции отказалось одобрить предложение FCA без гарантии Nissan сохранения альянса с Renault. Париж попросил отложить голосование по поводу слияния, что побудило Fiat Chrysler отозвать свое предложение.

Ранее коллеги по альянсу Renault, Nissan и Mitsubishi приняли меморандум, согласно которому стороны обязуются дать новый импульс развитию альянса с тем, чтобы нивелировать последствия скандала, вызванного арестом и последующим увольнением бывшего руководителя Карлоса Гона.

В тексте говорится, что подписавшие его стороны подтверждают формирование нового совета директоров во главе с президентом Renault Жаном-Димиником Сенаром. Его коллегами станут генеральный директор Renault Тьерри Боллоре, генеральный директор Nissan Хирото Саикава и генеральный директор Mitsubishi Осаму Масуко.

Новый совет директоров объединяет существующие совместные предприятия и комитеты, сформированные тремя компаниями в рамках одного альянса. В меморандуме есть и еще одно важное положение. Согласно ему, все решения совет директоров будет принимать на базе консенсуса. Иными словами - без учета того, каким процентов акций каждый из представителей трио владеет в альянсе. Напомним, компания Nissan на сегодня владеет лишь 15% акций Renault. В то время как Renault обладает 43% долей в Nissan.

Правление японского автогиганта Nissan проголосовало за отставку президента компании Карлоса Гона и члена совета директоров Грега Келли.

Обоих обвиняют в финансовых нарушениях. В компании полагают, что Гон в течение многих лет использовал средства компании в личных целях и занижал свои доходы в отчетах. После этого Nissan начала внутреннее расследование. Прокуратура Токио настояла на аресте топ-менеджеров.

Отметим, что Карлос Гон лично сформировал альянс Renault-Nissan. Он получил известность после того, как смог вывести Nissan из кризиса, за что получил прозвище «убийца расходов».

Ранее сообщалось, что суд Японии арестовал Гона по подозрению в нарушении финансового законодательства. Автоконцерн Nissan признал вменяемые Гону обвинения. В ходе проверки специалисты компании обнаружили записи, свидетельствующие об умышленном сокрытии денежных выплат Гона, а также нецелевом расходовании средств. В полицию обратился осведомитель от компании.

Также прокуратура Токио попросила суд допросить жену бывшего президента Nissan. Прокуратура уже просила супругу Карлоса Гона прийти для добровольного интервью в качестве не приведенного к присяге свидетеля, однако такая просьба обвинительной стороны была отклонена. На данном этапе запрос о проведении ее допроса был направлен в японский суд, который может вызвать и допросить свидетеля, который отказался на добровольной основе дать показания в прокуратуре, в обязательном порядке.