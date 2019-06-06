Генсек ООН назвал первоочередные шаги для достижения устойчивого развития мира

Санкт-Петербург, 6 июня. Ограничение глобального потепления, ликвидация неравенства между государствами и людьми, обеспечение прав женщин и перераспределение финансовых средств являются первоочередными шагами, которые нужно принять для достижения устойчивого развития планеты, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

Изменение климата — серьезная угроза для всего человечества, и люди не так оперативно действуют, чтобы ей противостоять, заявил генсек ООН в беседе с ТАСС. Он напомнил, что для решения проблемы остается все меньше времени, однако, как считают эксперты, есть возможность добиться ограничения глобального потепления показателем 1,5°C к концу XXI века.

Помимо этого, «необходимо преодолеть растущее неравенство как между государствами, так и внутри них, поскольку наличие неравенства ведет к уменьшению доверия и усугубляет чувство несправедливости», считает глава международной организации.

«Глобализация позволила многим людям выбраться из нищеты, однако данный процесс не является одинаково выгодным для всех: в первую очередь за него расплачиваются малоимущие и уязвимые слои населения», — добавил Гутерриш.

Он также обозначил другую проблему, с которой сталкиваются люди. Речь идет об инфраструктурном и энергетическом обеспечении людей.

Помимо этого, генсек ООН указал на необходимость сделать больше для обеспечения прав женщин и девочек.

Европейский чиновник также рассказал о необходимости перераспределения финансовых средств.