В парламенте Японии осудили депутата за слова о военном захвате Курил

Токио, 6 июня. Нижняя палата японского парламента единогласно приняла резолюцию с осуждением депутата Ходаки Маруямы, который предложил обсудить возможность военного захвата южной части Курил. Документы был принят на пленарном заседании палаты в четверг.

Резолюция требует от Маруямы добровольного решения вопроса об отказе от мандата, но не имеет обязывающей силы. Проект документа ранее одобрили все оппозиционные и правящие партии Японии.

Маруяма отвечает на требование сдать мандат категорическим отказом. Парламентарий заявляет, что не призывал к войне ради захвата островов, а предложил обсудить этот вопрос гипотетически. По мнению Маруямы, его высказывание не нарушает конституцию Японии, хотя она и провозглашает отказ от войны как средства разрешения международных споров.

В середине мая бывшие жители Южных Курил отправились на остров Кунашир в рамках соглашения о безвизовых поездках между Россией и Японией. Их сопровождал депутат Маруяма. Во время ужина он призвал членов делегации высказаться о целесообразности захвата российских территорий. Депутат заявил, что острова можно силой отвоевать у России, несмотря на то, что глава делегации отвечал, что «война не нужна».

Высказывание депутата вызвало острую реакцию внутри Японии. Генеральный секретарь правительства Японии Есихидэ Суга подверг критике слова Маруямы. По словам Суга, Кабмин не менял своего курса касательно вопроса Курил, высказывание Маруямы абсолютно не совпадает с позицией правительства и не может оказать влияние на переговоры с Россией.

Маруяму также единогласно осудило законодательное собрание префектуры Хоккайдо. Парламентарии отметили, что с Россией необходимо развивать дружеские связи, и продолжать дипломатические усилия, которые направлены на заключения мирного договора.