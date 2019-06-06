Гутерриш назвал единственный способ прекратить конфликт в Сирии

Санкт-Петербург, 6 июня. Конфликт в Сирии невозможно решить с помощью военных действий. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

По его словам, невозможно добиться устойчивого мира в стране из-за продолжающихся боевых действий. Гутерриш напомнил, что спецпосланник по Сирии Гейр Педерсен стремится продвинуться к созданию сирийского конституционного комитета в сотрудничестве с конфликтующими сторонами.

Генсек ООН в беседе с журналистами ТАСС подчеркнул, что прекратить боевые действия в Сирии возможно посредством политического урегулирования в соответствии с резолюцией 2254 Совбеза ООН. Именно процесс урегулирования может устранить причины конфликта, подчеркнул Гутерриш.

«Однако трудно добиться доверия к процессу урегулирования на фоне продолжающихся активных боевых действий», — заключил Гутерриш.

Ранее в ООН выразили беспокойство из-за террористической угрозы в сирийской провинции Идлиб. По словам координатора мониторинговой группы ООН, британского дипломата Эдмунда Фиттон-Браун, ИГИЛ1 (организация запрещена в РФ) может создать условия для возрождения. Он заявил, что террористы не стремятся удерживать территории, именно с этим связан рост числа инцидентов в сфере безопасности, в тех районах, которые контролируют правительство Сирии.

Дипломат подчеркнул, что Идлиб можно назвать рассадником иностранных террористов. ИГИЛ может воспользоваться связанным с беженцами кризисом в этом районе, чтобы переместить боевиков в Турцию под прикрытием передвижения людей.

Напомним,14 февраля президенты Турции, Ирана и России — Реджеп Тайип Эрдоган, Хасан Роухани, и Владимир Путин провели в Сочи четвертую трехстороннюю встречу в астанинском формате. На ней российский лидер заявил, что необходимо принять меры для ликвидации очагов террористов в Идлибе. Стороны рассмотрели конкретные практические шаги, которые совместно смогут предпринять для уничтожения террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.