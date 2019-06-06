Глава ЦБ считает выполнимой цель по ускорению роста ВВП России

Москва, 6 июня. Руководитель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина считает, что Россия сможет добиться к 2024 году роста ВВП выше среднего мирового показателя — более 3%.

С заявлением на тему глава российского денежно-кредитного регулятора выступила в интервью ведущей деловой газете Японии Nikkei, отметив, что сейчас в России наблюдается активный рост агропромышленного комплекса.

«Реальные темпы роста должны быть повышены до 3% и более. Это сложная, но выполнимая задача», — отметила Набиуллина, напомнив, что ключевым решением поставленной задачи будет выполнение национальных проектов.

Глава ЦБ РФ напомнила, что до 2024 года в России планируется реализовать 12 нацпроектов, обозначенных в майском указе Владимира Путина. На их выполнение предполагается потратить более 25 триллионов рублей.

Эльвира Набиуллина напомнила, что наша страна в течение последних пяти лет смогла адаптироваться к западным санкциям, а также сумела добиться успехов в области импортозамещения.

«Сейчас в России наблюдается активный рост сферы сельского хозяйства, однако по темпам повышения производительности труда РФ пока отстает от мирового уровня», — добавила глава Центробанка.

Как напоминает «Газета.ru», в конце мая Эльвира Набиуллина сообщила, что в настоящее время уровень инфляции в стране составляет 5,1% в годовом выражении. По ее словам, скоро регулятор уточнит прогноз до конца этого года.

Минэкономразвития прогнозирует замедление инфляции в России. В ведомстве полагают, что ее пиковое значение пришлось на март, а после темпы роста потребительских цен снизятся и при стабильном курсе рубля к концу года опустятся до 4,3%.