Представители Бари Алибасова опровергли информацию о его смерти. События дня. ФАН-ТВ

СМИ «похоронили» Алибасова раньше времени Сегодня, 6 июня, исполняется 72 года известному музыканту и продюсеру, основателю группы «На-НА» Бари Алибасову. Правда, ему пока явно не до праздника: буквально накануне СМИ «похоронили» артиста, сообщив о его смерти, но, как выяснилось, преждевременно — представители Алибасова уже опровергли ложные сведения. Впрочем, тот еще находится в реанимации в тяжелом состоянии после несчастного случая: 4 июня Алибасов по ошибке выпил жидкость для очистки труб вместо сока и был госпитализировали в НИИ им. Склифосовского с сильнейшим ожогом пищевода. Сейчас музыкант находится в сознании и дышит самостоятельно, но врачи пока не торопятся с прогнозами.

Убийство бойца ГРУ Красногорский суд арестовал трех подозреваемых по делу об убийстве бойца ГРУ Никиты Белянкина. Они останутся под стражей как минимум до 2 августа, одному из фигурантов уже предъявлено обвинение в убийстве, впрочем, вину он пока не признает. По версии следствия, 24-летний Белянкин погиб в ночь на 2 июня, когда стал очевидцем драки у кафе «Бир хаус» в Красногорске. Военнослужащий решил вмешаться в конфликт, но, сделав несколько предупредительных выстрелов из «травмата», он получил удар ножом в сердце и скончался на месте. Следствие еще выясняет все детали инцидента.

Лавров ПМЭФ Министр иностранных дел России Сергей Лавров в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) пообщался с журналистами РБК. В Северной столице встречаются тысячи бизнесменов и политиков из разных стран, поэтому министр уделил особое внимание международным отношениям и подчеркнул: уже второй год подряд самая крупная делегация — американская (даже несмотря на отказ от участия официальных властей). По словам Лаврова, невзирая на разногласия, Москва и Вашингтон продолжают переговоры по Венесуэле, Украине и Сирии, сохраняя при этом общий интерес в борьбе с терроризмом. Правда, на полях форума эти переговоры, судя по всему, не состоятся.