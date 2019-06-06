Нью-Йорк, 6 июня. ВМС США испытали электромагнитную пушку, во время испытаний скорость снаряда превысила 2041 м/сек (6 махов). Об этом в среду сообщил портал Space.com.

Издание ссылается на проект документа, который содержит оценку возможных последствий испытаний для окружающей среды. Выстрел произвели на Северо-западном испытательном полигоне. Время испытаний издание не уточняет.

По данным портала, создатели электромагнитной пушки планируют сделать оружие большой дальности. В будущем вооружение испытают с борта надводных кораблей. Стрельбу будут вести по воздушным и морским целям.

В документе также говорится, что электромагнитной пушке требуется примерно две минуты на заряжание, выстрел занимает менее секунды. Вооружение будет снабжено специальной защитой, чтобы не допустить повреждение электронных систем управления корабля во время испытаний.

Ранее стало известно, что до конца 2019 года на боевое дежурство в ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) России заступят три ракетных полка с подвижными комплексами «Ярс» и один полк с комплексом «Авангард».

В группе информационного обеспечения РВСН заявили, что до конца года будет поставлено более 90 единиц техники. Это позволит поставить на боевое дежурство ракетные полки комплекса «Ярс» в Йошкар-Олинском, Иркутском и Барнаульском ракетных соединениях, а также комплекс «Авангард» в Ясненском ракетном соединении, сообщает RT.

Кроме того, планируется оснастить РВСН более 30 межконтинентальными баллистическими ракетами, увеличив долю современного вооружения в войсках до 76% до конца 2019 года.