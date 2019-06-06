Опрос показал, как россияне оценивают качество дорог в стране

Москва, 6 июня. Опрос показал, что большинство россиян недовольны качеством дорог в стране. Об этом сообщает RT.

Согласно опросу, в котором приняли участие 2,4 тысячи человек, 87% респондентов оказались недовольны качеством дорожного покрытия. 53% опрошенных заявили, что вынуждены снижать скорость движения, 29% — ремонтируют свои автомобили несколько раз в год из-за плохого дорожного покрытия.

Также россияне жалуются на качество уборки улиц, среди недовольных 55% опрошенных. 43% россиян отмечают недостаточное качество дорожной разметки, 40% — уровень освещения.

Опрос проводили Общественный народный фронт. Его результаты будут использованы для мониторинга реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Ранее стало известно, что в России появится «Суперасфальт» — дорожное покрытие, изготовленное по методу объемного проектирования. Предполагается, что «Суперасфальт» будет служить до 12 лет, а капитальный ремонт на трассах, сделанных по новой технологии, можно будет проводить раз в 24 года. Данная технология используется в США.