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В США рассказали, как Зеленский просил у Вашингтона новые вооружения

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В США рассказали, как Зеленский просил у Вашингтона новые вооружения

Киев, 6 июня. Американский сенатор Роберт Портман рассказал, что во время встречи президент Украины Владимир Зеленский попросил у Вашингтона новые вооружения.

Размышлениями на тему, а также впечатлением от общения с главой украинского государства, парламентарий поделился с коллегами, выступая накануне в американском сенате.

«Зеленский откровенно говорил о храбрости своих войск, а также об их потребностях в системах вооружения и элементарных условиях», — рассказал Роберт Портман в верхней палате американского парламента.

При этом сенатор ожидаемо положительно отозвался о новом украинском президенте, отметив, что «впечатлен от встречи» с Владимиром Зеленским, а также назвал беседу продуктивной. 

Кроме того, в своем выступлении перед коллегами Роберт Портман рассказал о своей встрече с начальником генерального штаба ВСУ Русланом Хомчаком, уточнив, что говорили о том, как США могут помочь армии Украины.

«Я уже начал обсуждать со своими коллегами в комитете по делам Вооруженных сил и администрацией Трампа эти подробности и некоторые просьбы, с которыми он обратился», — констатировал Портман.

Как напоминают «Известия», в начале весны стало известно, что Вашингтон готов рассмотреть возможности поставок Киеву систем противовоздушной и береговой обороны, а также дополнительных ракетных комплексов Javelin. 

В США рассказали, как Зеленский просил у Вашингтона новые вооружения

При этом Москва неоднократно отмечала опасность поставок оружия на Украину, так как это может обострить ситуацию на юго-востоке страны. Также против таких шагов выступали многие политики Европейского союза.

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Автор: Константин Терехов
Источник: ТАСС
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