Более 220 тонн некачественных овощей было изъято из оборота в России

Москва, 6 июня. Роспотребнадзор изъял из оборота более 220 тонн некачественных овощей за первый квартал 2019 года. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«По результатам контрольно-надзорных мероприятий изъято из оборота 2 тысячи 732 партий плодовоовощной продукции общим объемом более 220 тонн», — говорится в сообщении.

Специалисты провели исследование 12 тысяч овощей на содержание нитратов, 36 тысяч проб было исследовано по санитарно-химическим, физико-химическим, паразитологическим и микробиологическим показателям. Бизнесмены, реализовавшие некачественную продукцию, были привлечены к административной ответственности.

Отметим, что специалисты Роспотребнадзора за первый квартал 2019 года также изъяли 44 тонны некачественной мясной продукции. Было составлено 1600 протоколов об административных правонарушениях, сумма штрафов составила более 23 млн рублей.

Ранее специалисты назвали недостающие в рационе россиян продукты. К ним относятся овощи, фрукты и молочная продукция, сообщает «Газета.ru».