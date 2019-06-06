Японские военные ошиблись в расчетах при определении мест размещения сил ПРО

Токио, 6 июня. Специалисты Минобороны Японии допустили ошибки при проведении обследования мест для предполагаемого размещения наземных комплексов ПРО Aegis Ashore в префектурах Ямагата, Аомори и Акита. Об этом в четверг написала газета Mainichi.

По сведениям издания, ошибки допущены в расчетах углового коэффициента от установки ПРО до ближайшей возвышенности. Для корректной работы радара комплекса показатель не должен превышать 10 градусов.

Японские военные специалисты указали больший угловой коэффициент, чем он был на самом деле. В одном из случаев в документах было указано значение в 15 градусов, тогда как в действительность угловой коэффициент составлял лишь 4 градуса.

В общей сложности специалисты Минобороны отклонили 19 районов, в которых предполагалось размещение комплексов ПРО. В качестве причин они указали отсутствие необходимой инфраструктуры, близкое расположение гор или жилых районов. В девяти случаях обнаружены ошибки в расчетах.

Глава оборонного ведомства Японии Такэси Ивая извинился за проблемы с исследованием. Но будут ли проведены дополнительные расчеты пока не сообщается.

Установки американского производства Aegis Ashore предполагают развернуть в Японии к 2023 году. На приобретение двух комплексов Токио планирует потратить 268 млрд иен (почти 2,4 млрд долларов). Но реальные траты могут оказаться больше, считают в министерстве обороны Японии.

Ранее западные эксперты высказывали сомнения в способности американской системы противоракетной обороны, которая включает комплексы Aegis Ashore, противостоять современным ракетам России и Китая. Об этом сообщает RT. Специалисты отмечают, что в 2017 году американской Aegis не удалось перехватить северокорейскую ракету «Хвасон-14».