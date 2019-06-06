Пелоси заявила, что хотела бы видеть Трампа в тюрьме

Вашингтон, 6 июня. Третий человек в иерархии власти США – председатель нижней палаты американского парламента Нэнси Пелоси рассказала, что хотела бы видеть Дональда Трампа в тюрьме.

Как пишет американское издание Politico, об этом сама политик, к слову, член Демократической партии, представляющая Калифорнию, якобы заявила во время частной беседы с другими лидерами демократов.

Газета, со ссылкой на свои парламентские источники, пишет, что Нэнси Пелоси сказала, что хотела бы видеть американского президента Дональда Трампа в тюрьме, отметив при этом, что не хочет его импичмента.

С таким заявлением высокопоставленный чиновник выступила, обсуждая с однопартийцами ряд расследований в отношении хозяина Белого дома, которые ведутся в подконтрольных демократам комитетах Палаты представителей.

Так, во время беседы руководитель юридического комитета нижней палаты американского парламента Джерролд Надлер требовал от спикера позволить начать процедуру импичмента президента.

«Я не хочу его импичмента, я хотела бы видеть его в тюрьме», — сказала буквально следующее Нэнси Пелоси.

Как напоминает «Газета.ru», месяц назад председатель нижней палаты парламента США заявила, что членам Демократической партии не следует пытаться провести импичмент Дональда Трампа, так как это позволит ему консолидировать сторонников.

К слову, спикер палаты представителей призвала демократов воздержаться от попыток импичмента Трампа и ранее. По словам Пелоси, президент «этого не стоит», а досрочное прекращение его полномочий может разделить страну.