Ученые предсказали мощное извержение вулкана на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 6 июня. Мощное извержение вулкана Большая Удина может произойти на Камчатке. Об этом сообщают специалисты Сибирского отделения РАН.

Если вулкан окажется действующим, его первый взрыв может стать катастрофическим, большое количество пепла разнесется на окрестные селения и большие территории на всей планете, полагает заведующий лабораторией сейсмической томографии Института нефтегазовой геологии и геофизики имени А. А. Трофимука СО РАН член-корреспондент РАН Иван Кулаков.

Ученые обнаружили сейсмическую активность вулкана осенью 2017 года. С этого момента количество подземных толчков увеличилось. В феврале 2019 года специалисты зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,3 балла. За всю историю наблюдений такая сейсмическая активность наблюдается первый раз.

«Если здесь произойдет извержение, мало не покажется», — отмечает Иван Кулаков.

Чтобы убедиться в том, что вулкан не является потухшим, специалисты расположили на нем четыре сейсмические станции. С мая по июль 2018 года они зафиксировали 559 землетрясений. После расшифровки данных специалисты пришли к выводу, что вулкан можно исключить из разряда потухших.

«Несомненно, сейчас надо пристально наблюдать за Удиной. Ее активацию непрерывно регистрируют сейсмические приборы геофизической службы», — подчеркнул ученый.

Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН заявил, что рядом с вулканом будут установлены дополнительные станции, которые будут фиксировать сейсмичность.

Напомним, Большая Ундина — самый южный вулкан Ключевской группы. Его высота 2923 метра над уровнем моря.

Ранее на юго-западе Японии произошло извержение вулкана Асо. Дым и пепел из кратера поднялись на высоту 200 метров.

В конце мая на острове Сицилия активизировался вулкан Этна. Раскаленная лава вытекала из двух разломов на высоте в 3150 метров, сообщает RT.