Бывший украинский министр рассказал, как Киев обманывал Москву

Киев, 6 июня. Экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко рассказал, как Киев обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности, сообщает РИА Новости.

С заявлением на тему в прошлом высокопоставленный чиновник выступил в эфире телеканала NewsOne, добавив, что все действия украинской власти привели к значительному ухудшению отношений между двумя государствами.

«Во многом отношения между Россией и Украиной так сложились, потому что Украина, вернее, власти Украины, кидали и обманывали договоренности с Россией», — пояснил бывший министр.

В качестве примера Червоненко привел провокацию с украинскими моряками в Керченском проливе, которая произошла в ноябре прошлого года, что привело к задержанию граждан Украины.

«Приказ морякам нарушить российскую границу был преступным, а сами власти Украины сейчас ничего не делают для их освобождения и не пытаются вести диалог с Москвой», — пояснил бывший член украинского Кабмина.

Экс-министр считает, что власти Украины должны напрямую обратиться к российским властям и предложить «перевернуть страницу» в осложненных двусторонних отношениях.

Кроме того, как заявил Евгений Червоненко, Киеву, для разрешения внутриукраинского конфликта на юго-востоке государства, необходимо наладить диалог с Москвой, а не «заходить в тупик».

«В какой бы тупик мы ни зашли, цена этому тупику — беда миллионов украинцев в Донбассе», — резюмировал бывший министр транспорта и связи Украины в эфире телеканала.

Как напоминает «Газета.ru», 25 ноября 2018 года три корабля ВМСУ нарушили государственную границу России. Члены экипажей — граждане Украины были арестованы и доставлены в Москву.