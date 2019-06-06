Бюст Пушкина установили на территории школы в Дамаске

Дамаск, 6 июня. Бюст поэта Александра Пушкина установили в школе «Сава» в столице Сирии. Об этом сообщил сопредседатель Союза писателей России Сергей Котькало.

Торжественная церемония была приурочена к 220-летию со дня рождения классика. По словам Котькало, акцию Союз писателей России провел вместе с Крымским университетом, Союзом ветеранов боевых действий на территории Сирии и большой крымской делегацией.

«Почему Сирия? ... Это как бы новый заход народной дипломатии в странах Ближнего Востока не через университеты, а через школы, потому что все начинается в общем-то с детства», — цитирует Котькало РИА Новости.

По его словам, идея возникла в 1999 году. Первый подобный памятник был установлен на предполагаемой родине предка Пушкина Абрама (Ибрагима) Ганнибала в Эритрее. В настоящее время памятники есть в Египте, Ираке и других странах арабо-мусульманского востока.

Кадькало выразил благодарность руководству Сирии и директору школы за положительное отношение к проекту. По его словам, многие сирийцы приходили к бюсту и на встречи с российской делегацией в гостиницу.

Издание отмечает, что в школе, на территории которой установлен бюст, уделяют особое внимание преподаванию русской литературы и русского языка.

«Пока русский введен в качестве эксперимента, но нужно отметить, что много учеников не только в этой школе, в целом по Сирии, хотят изучать русский язык, конечно, особенно, дети из смешанных семей», — отметил директор школы Хадиль Аль-Асмар.

По его словам, преподавание русского языка в учебном заведение началось в 2018 году, но он уже обогнал по популярности английский.