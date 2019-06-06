ФБР рассекретило документы о снежном человеке

Вашингтон, 6 июня. Федеральное бюро расследований рассекретило документы, связанные с изучением существования снежного человека.

Они основаны на анализе 15 образцов волос и ткани, исследование которых в 1976 году запросил ученый Питер Берн. Он занимался изучением существования снежного человека. Выяснилось, что эти образцы принадлежат представителю семейства оленевых. В ФБР исследовали их с помощью микроскопии проходящего и падающего света, сообщает News.ru.

93-летний Питер Берн в беседе с телеканалом CNBS рассказал, что за последние 50 лет обнаружил две или три цепочки следов снежного человека в Гималаях. Ученый до сих пор надеется доказать существование йети. Берн полагает, что снежный человек имеет пять пальцев на ногах. Он также не исключает, что следы могли принадлежать индийским садху — аскетам, которые отказались от мирских наслаждений.

Ранее индийские военные заявили, что обнаружили следы снежного человека в районе военного лагеря «Макалу» в центральных Гималаях. Отпечатки стопы имеют размер 32 на 15 дюймов.