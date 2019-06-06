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ЦБ РФ лишил лицензии банк Взаимодействие»

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ЦБ РФ лишил лицензии банк Взаимодействие»

Москва, 6 июня. Коммерческий банк «Взаимодействие» с сегодняшнего дня решением российского Центробанка лишен лицензии.

Информация об этом размещена на официальном сайте регулятора. Отмечается, что кредитное учреждение в процессе своей работы допускало нарушения федеральных законов и нормативных актов ЦБ РФ.

Согласно информации Центрального банка Российской Федерации, по величине активов новосибирская кредитная организация занимала 444-е место в банковской системе государства, сообщает «Газета.ru».

«Банк «Взаимодействие» завышал стоимость имущества в целях улучшения финансовых показателей, несвоевременно исполнял обязательства перед кредиторами и вкладчиками в связи с потерей ликвидности», — говорится в сообщении.

Добавим, что в конце мая Центробанк сообщил об отзыве лицензии у АО «Кемеровский социально-инновационный банк».

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Автор: Константин Терехов
Источник: ЦБ РФ
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