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На Украине началось расследование из-за схожести выступлений Зеленского и Порошенко

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На Украине началось расследование из-за схожести выступлений Зеленского и Порошенко

Киев, 6 июня. Администрация президента Украины проводит служебное расследование из-за похожего содержания выступлений бывшего и действующего глав государства Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Об этом сообщает сайт украинского президента.

Расследование начато из-за похожего содержания выступлений Порошенко на съезде партии «Европейская солидарность» и Зеленского на совместном брифинге с главой Евросовета Дональдом Туском. Предварительно было установлено, что писавшие речь для действующего президента сотрудники МИД Украины продолжали параллельно работать на Порошенко.

В сообщении говорится, что администрация президента расценивает произошедшее как диверсию отдельных работников министерства иностранных дел Украины и сознательную провокацию команды Порошенко. Повестка и содержание переговоров Зеленского с руководителями НАТО и ЕС составлялись отдельно и представители экс-президента не могли повлиять на них, подчеркнули в администрации главы государства.

Ранее президента Украины обвинил в плагиате пресс-секретарь Петра Порошенко Святослав Цеголко, сообщила Газета.ru. По его словам, Зеленский в Брюсселе повторил выступление своего предшественника, украв целый абзац из его речи.

«Банальный плагиат. Новый президент Зеленский украл целый абзац из выступления Петра Порошенко», — написал Цеголко в Twitter.

Владимир Зеленский находясь в Брюсселе во вторник заявил, что собирается придать импульс сотрудничеству Украины и НАТО и подчеркнул важность «противодействия российской агрессии».

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Автор: Виталий Малясев
Источник: Сайт президента Украины
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