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Поезд сошел с рельсов в метро Японии

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Поезд сошел с рельсов в метро Японии

Токио, 6 июня. В метрополитене Иокогамы поезд, в котором находились 120 человек, сошел с рельсов.

Как сообщает RT, инцидент произошел на так называемой «голубой» ветке метро, движение по ней временно приостановлено, специалисты ведут работы на месте происшествия.

К счастью, никто из пассажиров метрополитена не пострадал. По предварительным данным, причиной ЧП стал неубранный стрелочный механизм, который используют для перевода технического поезда.

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Автор: Константин Терехов
Источник: RT
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