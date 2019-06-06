Поезд сошел с рельсов в метро Японии
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Токио, 6 июня. В метрополитене Иокогамы поезд, в котором находились 120 человек, сошел с рельсов.
Как сообщает RT, инцидент произошел на так называемой «голубой» ветке метро, движение по ней временно приостановлено, специалисты ведут работы на месте происшествия.
К счастью, никто из пассажиров метрополитена не пострадал. По предварительным данным, причиной ЧП стал неубранный стрелочный механизм, который используют для перевода технического поезда.
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