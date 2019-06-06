В Гидрометцентре рассказали, как защитить себя в жару

Москва, 6 июня. Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала, как обезопасить себя при аномальной жаре.

По ее словам, жаркая погода установится в европейской части России на следующей неделе. Дневная температура днем может побить температурный максимум июня.

В беседе с телеканалом «360», Макарова подчеркнула, что максимальная температура в столичном регионе ожидается выше плюс 30 градусов, а среднесуточная превысит норму на семь градусов.

Она напомнила, что в начале лета тело человека плохо адаптируется к солнцу. Именно поэтому необходимо уделять особое внимание защите кожи. Днем лучше минимально находиться под прямыми солнечными лучами. Оптимальным временем для прогулок будет утро или время после 16.00, отметила Макарова. По ее словам, в теплую погоду в приземном слое в столице могут накапливаться вредные примеси.

Ранее эксперты назвали вдвое разбавленный водой яблочный сок лучшим напитком в жару. Он идеально восстанавливает водно-солевой баланс и удаляет жажду. По словам главы Российского союза производителей соков Людмилы Хомич, яблочный сок на 17% эффективнее электролитов, используемых при лечении обезвоживания организма и кишечных расстройствах. В нем присутствует калий, который оказывает полезное действие на организм.

Специалист напомнила, что оптимальной нормой употребления соков считается не больше трех стаканов в день. Быстрее восстановиться организму помогут соки из апельсина, грейпфрута, а также ягодные морсы.