СМИ сообщили о массовых сокращениях в Эстонии из-за дешевой электроэнергии из России

Таллин, 6 июня. Около 500 сотрудников эстонской энергетической компании Eesti Energia были сокращены из поставок в страну дешевого электричества из России.

Об этом информирует Sputnik Эстония со ссылкой на местные издания. При этом сообщается, что это не предел – летом в вынужденные отпуска могут отправить еще 1300 работников компании.

«В этом году мы уже сократили почти 500 человек. По сути, эта относительно жесткая и неравная рыночная ситуация, которая сложилась у нас с дешевым российским электричеством», — пояснил руководитель Eesti Energia Хандо Суттер.

«В конкуренции с не облагаемым налогом электричеством из РФ, нам, может быть, придется пойти на дополнительные сокращения еще в этом году», — добавил глава концерна.

Суттер отметил, что снижение загруженности Нарвских электростанций началось минувшей зимой, в настоящий момент продолжают функционировать только три из 11 блоков.

СМИ Эстонии сообщают, что председатель правительства прибалтийского государства Юри Ратас планирует поднять этот вопрос во время визит в Брюссель, однако есть большие сомнения, что ЕС сможет хоть как-то помочь.

Как сообщает «Газета.ru», значительное наращивание поставок электроэнергетики из РФ в Эстонию начались в 2018-м году. При этом российские компании еще больше могут увеличить объемы экспорта во все страны Прибалтики и Финляндию.

Напомним, что в конце мая во второй раз прошел эстонско-российский форум «Точка входа», который собрал более 200 предпринимателей из обеих стран. Все мероприятия, организованные в рамках форума, были посвящены ключевым проблемам функционирования бизнеса на территории Эстонии и других стран Прибалтики.