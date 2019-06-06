В Совфеде рассказали, при каком условии Украина сможет вернуть Крым

Москва, 6 июня. Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков объяснил, в каком случае Украина сможет вернуть Крым.

По его словам, странам Запада нужно взаимодействовать с Украиной только, чтобы дискредитировать Россию. Поэтому сотрудничество с ЕС в решении «крымского вопроса» позволит лишь заморозить ситуацию.

«Кто им [властям Украины] там поможет? Как источник напряженности в отношениях с Россией они нужны. А помогать им в том, чтобы Крым вернулся в состав Украины, они не будут», — заявил Цеков.

Украина останется оружием в руках Запада при президенте Владимире Зеленском, также как была при экс-президенте Петре Порошенко, отметил сенатор.

«Чувствуется отсутствие реальных политиков, которые объективно оценивают ситуацию в отношениях между Россией и Украиной, ситуацию с Крымом и понимают, что никаких шансов у Украины вернуть Крым нет», — подчеркнул Цеков.

По его словам, Украина может вернуть Крым, только если воссоединится с Россией, как это было «триста с лишним лет назад».

«Других вариантов никаких нет», — отметил Цеков в беседе с НСН.

В мае Владимир Зеленский заявил, что верит в то, что Украина вернет себе Крым. По его словам, как бы ни был долог этот путь, власти страны пройдут его вместе с крымскими татарами, сообщает RT.

Ранее на встрече с главой Евросовета Дональдом Туском Зеленский заявил, что вступление страны в Евросоюз является смертью «российского имперского проекта». Он высказал мнение, что интеграция с Европой станет гарантом системных изменений на Украине.

Напомним, что Крым стал российским регионом в 2014 году, после того как на Украине произошел государственный переворот. Большинство жителей полуострова на референдуме высказались за воссоединение с Россией, сообщает «Газета.ru».