ПМЭФ демонстрирует отсутствие экономической изоляции России, заявили в МИД

Москва, 6 июня. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) свидетельствует об отсутствии экономической изоляции России. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

«Нет [не идет речь о какой-либо экономической изоляции России], ни в плане репрезентативности, ни в плане масштабности, ни в плане табу на какие-то темы», — цитирует Панкина ТАСС.

Замглавы МИД России сообщил, что на ПМЭФ продолжают ездить те, кто заинтересован в сотрудничестве. В мероприятии участвуют, чтобы заключать договоренности, а «не просто для обозначения флага», отметил Панкин. Он назвал мероприятие устоявшейся площадкой, в которой задействованы неправительственные организации, чиновники и представители бизнеса.

Панкин заявил, что интерес некоторых элементов бизнес-сообщества был пресечен рестрикциями и ограничениями, но говорить о серьезном снижении участия в форуме западного бизнеса нельзя. По словам дипломата, остаются другие ниши, которые занимают более принципиально ориентированные флагманы бизнеса, средние и малые предприятия.

Замглавы МИД России подчеркнул, что гостями форума станут председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министры Словакии и Армении Петер Пеллегрини и Никол Пашинян, руководящие составы других государств. Кроме того, в ПМЭФ будут участвовать представители многих компаний постсоветского пространства, западной Европы и США. Отдельной темой форума станет евразийская интеграция.

ПМЭФ будет проходить с 6 по 8 июня под девизом «Формируя повестку устойчивого развития». Организатором форума выступает фонд «Росконгресс».