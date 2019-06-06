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Россия

Рогозин ужесточил правила выезда сотрудников «Роскосмоса» за границу

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Рогозин ужесточил правила выезда сотрудников «Роскосмоса» за границу

Москва, 6 июня. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин ужесточил правила выезда за границу для допущенных к секретной информации руководителей госкорпорации и предприятий ракетно-космической отрасли.

Решение было принято после того, как за рубеж сбежал один из топ-менеджеров компании ракетно-космической промышленности, сообщило со ссылкой на источники РИА Новости.

«Выпущен приказ по отрасли о более жестких требованиях при выезде за рубеж сотрудников госкорпорации и предприятий ракетно-космической отрасли, в первую очередь это относится к руководящему персоналу», — цитирует одного из собеседников агентство.

Источник издания не стал раскрывать подробности приказа, так как документ выпущен под грифом ДСП (для служебного пользования). По его словам, изложенные в приказе требования написаны в жесткой форме, но соответствуют российскому законодательству.

Ранее Газета.ru сообщила, что ущерб российской ракетно-космической отрасли от аварий за последние девять лет превысил 35 млрд рублей. За счет страховки были покрыты 20 млрд рублей ущерба, отмечает издание.

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Автор: Виктор Мальцев
Источник: РИА Новости
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