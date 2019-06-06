В Росздравнадзоре объяснили, в каком случае аптеки будут лишаться лицензии

Москва, 6 июня. Российские аптеки будут лишать лицензий за систематическое несоблюдение рекомендаций по хранению лекарственных препаратов. Об этом заявил руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко.

Глава ведомства отметил, что в настоящее время разрабатывается новая форма работы, которая позволит контролировать условия хранения товара в аптеке — инспекционный визит. Он будет проходить в виде короткой проверки, за которой может последовать внеплановая проверка.

«Если инспектор выявит проблемы, то аптеке вынесут предостережение и обяжут ее уничтожить препараты, хранившиеся с нарушениями. При выявлении системного несоблюдения рекомендаций по хранению мы проведем внеплановую проверку, и тогда уже пойдет разговор о лишении учреждения лицензии», — цитирует Мурашко газета «Известия».

Руководитель Росздравнадзора напомнил, что с начала года в России начнется переход на маркировку всех выпускаемых в продажу лекарственных препаратов. По словам Мурашко, новая система позволит полностью исключить из оборота недоброкачественные лекарственные средства, контрафакт и фальсификат.

Глава ведомства подчеркнул, что маркировка лекарственных препаратов сделает «фармацевтический мир» прозрачнее, так как привяжет всех участников оборота к адресам.

Ранее Газета.ru сообщила, что в Россию перестанут завозить спрей «Септолете плюс». Решение о прекращении поставок связано с «качеством или безопасностью» лекарственного препарата. О приостановке других препаратов из линейки «Септолете» не сообщается.