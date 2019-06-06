Трамп заявил о достигнутом прогрессе на переговорах США и Мексики по иммиграции

Вашингтон, 6 июня. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Мехико достигли прогресса на переговорах, посвященных проблеме иммиграции.

«Дискуссии по иммиграции в Белом доме с представителями Мексики закончились на сегодня. Достигнут прогресс, но этого недостаточно!», — написал глава Белого дома в Twitter.

Переговоры продолжатся в четверг. Если стороны не достигнут соглашения, то Штаты 10 июня введут пошлины в размере 5%, отметил Трамп.

По его словам, количество арестов мигрантов на границе в прошлом месяце достигло 133 тысячи человек. Президент считает, что в этом виноваты власти Мексики, а также американский конгресс, который не меняет свою позицию по иммиграционной реформе.

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард также положительно оценил прошедшие переговоры. По его словам, стороны намерены выработать общую позицию по сложившейся ситуации. Он подчеркнул, что Штаты выступают за краткосрочные меры по воздействию на иммиграцию, а Мехико выступает за разработку долгосрочных решений.

«Мы провели сердечную встречу, обе стороны твердо защищали свое мнение», — подчеркнул глава МИД страны в Twitter.

Напомним, Дональд Трамп объявил о планах ввести пошлины на мексиканские товары 30 мая. Он заявил, что такое решение позволит остановить нелегальную миграцию и контрабанду наркотиков из Мексики. В ответ на это власти латиноамериканской страны заявили, что не несут ответственности за рост потребления наркотиков, а также за поток мигрантов из Центральной Америки, сообщает «Газета.ru»

Ранее в Мексику прибыл караван мигрантов численностью более 1,2 тысячи человек из Гватемалы. Мигранты направились в сторону города Тапачула, беспрепятственно перейдя пограничный мост, который не охранялся полицией, сообщают «Известия».