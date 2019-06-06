Посольство РФ в Судане продолжает работу, несмотря на эвакуацию ООН

Хартум,6 июня. Российское посольство не планирует эвакуировать дипломатов из Хартума в Судане, а также работающих в стране граждан. Об этом заявил пресс-атташе посольства РФ Владимир Томский.

«Эвакуация не намечается», — заявил Томский журналистам ТАСС.

Всего на консульском учете в стране состоят 140 граждан России. К ним относятся работающие в Судане сотрудники российских компаний, а также вышедшие замуж за суданцев россиянки. В дипломатической миссии в Хартуме работают шесть человек.

В апреле армия Судана отстранила от власти Омара аль-Башира, который управлял страной на протяжении 30 лет. Военные создали временный Военный совет, взяв власть в свои руки. Эти события произошли после многомесячных акций протеста на фоне тяжелой экономической ситуации.

После этого на площади в суданской столице, перед штаб-квартирой главного командования вооруженных сил в Хартуме два месяца продолжается сидячая забастовка. В понедельник полиция и спецназ разогнали часть палаточного лагеря. Основные дороги в городе перекрыты баррикадами, протестующие отказались продолжать диалог с Военным советом. Посольство РФ находится в трех километров от эпицентра событий.

Ранее ФАН сообщал, что 100 человек стали жертвами провокаций в Судане с конца декабря.

Великобритания решила отозвать часть своих сотрудников из Хартума. В ООН приняли решение «о временном отзыве второстепенного персонала», подчеркнув, что осуществление операции ООН в Судане будет продолжено.