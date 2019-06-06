Лавров заявил, что Керри предлагал провести еще один референдум по Крыму

Москва, 6 июня. Бывший госсекретарь США Джон Керри предлагал провести новый референдум по вопросу воссоединения России и Крыма. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Не открою большого секрета, в апреле 2014 года мне об этом говорил бывший госсекретарь США Джон Керри: «Все понятно. Все произошло так, как хотел крымский народ. Но для порядка проведите еще один референдум», — сообщил Лавров в интервью РБК.

Министр выразил недоумение такой позицией коллеги из США. Лавров напомнил, что Керри в своих мемуарах также опубликовал некоторые секреты из их разговоров.

«Надеюсь, Джон на меня не обидится», — заметил глава МИД России.

Власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу о присоединении к России весной 2014 года после госпереворота на Украине. В плебисците участвовали более 80% имевших право голоса жителей полуострова. За воссоединение с Россией свои голоса отдали 96,7% и 95,6% голосовавших в Крыму и Севастополе соответственно.

Договор о принятии в состав РФ двух новых субъектов президент России Владимир Путин подписал 18 марта 2014 года, 21 марта документ ратифицировало Федеральное собрание.

Киев отказался признавать итоги референдума и считать Крым частью России. Украину поддержали ряд государств Запада, включая США, Канаду и страны Евросоюза. Волеизъявление жителей Крыма они использовали в качестве повода для введения антироссийских санкций.

Ранее Газета.ru сообщила, что ЕС одобрил продление наложенных на Россию из-за воссоединения с Крымом и Севастополем ограничений. Окончательное решение по вопросу антироссийских санкций будет принято в конце июня.