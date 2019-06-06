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Малышева объяснила скандал с «обманом» пациентки на шоу «Жить здорово»

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Малышева объяснила скандал с «обманом» пациентки на шоу «Жить здорово»

Москва, 6 июня. Сообщения о том, что пациентка Гюльназ Зайнуллина была обманута на шоу «Жить здорово!» не соответствуют действительности, написала в своем Instagram телеведущая Елена Малышева.

Ранее в Сети появилось интервью с Зайнуллиной, страдающей от лимфостаза. Она заявила, что на передаче ей пообещали оплатить лечение, однако якобы обманули.

«Хочу сказать, что это откровенная ложь. Прежде всего, мы пациентку связали с самым лучшим врачом России по лечению слоновости (или лимфостаза) — с профессором Малининым. Он полностью помогал ей бесплатно и пригласил на бесплатную операцию. Но она отказалась от бесплатного лечения и решила собирать деньги на свои нужды», ― написала Малышева.

По ее словам, программа оплатила Зайнуллиной дорогу и проживание в Москве, а профессор провел для нее бесплатные консультации, пишет «Газета.ру».

Малышева также добавила, что редакторы передачи уже связались с Зайнуллиной, чтобы узнать у нее, зачем она сделала подобное заявление. Как сообщается, пациентка уже пообещала, что «уберет» эту информацию из СМИ.

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Автор: Антон Зарубин
Источник: РИА Новости
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