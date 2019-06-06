Петиция об отставке Авакова набрала необходимое число голосов

Киев, 6 июня. Петиция с требованием отправить в отставку главу МВД Украины Арсена Авакова набрала 25 тысяч голосов.Теперь ее должен рассмотреть глава государства Владимир Зеленский.

Петиция была зарегистрирована на сайте президента Украины Романом Василенко 2 июня. Она набрала 25 тысяч голосов за три дня.

Отметим, президент страны не имеет полномочий по увольнению министров. Представление об отставке должен подать в Верховную раду премьер-министр Украины, после этого члены парламента голосуют за или против этого решения.

Протесты с требованием отставки Авакова прошли в нескольких городах Украины после инцидента в Переяславле-Хмельницком. Двое нетрезвых полицейских ранили пятилетнего мальчика. Они «пристреливали ружье», а ребенок гулял во дворе собственного дома. Пуля попала ему в голову. Позже ребенок умер в больнице. Глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку, от занимаемых должностей также отстранили руководителей Переяславль-Хмельницкого отдела полиции.

Несмотря на общественный резонанс, Арсен Аваков отказался писать заявление об увольнении. Он подчеркнул, что несет персональную ответственность за трагедию. Министр также высказался против ухода в отставку главы Национальной полиции Сергея Князева. Аваков считает, что Князев «хорошо работает и делает все, что в его силах».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сделает все, чтобы виновные в трагедии понесли справедливое наказание, сообщает «Газета.ru».