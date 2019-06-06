Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Технологии

Стало известно время запуска следующего грузового корабля «Прогресс»

44
0 Оставить комментарий

Стало известно время запуска следующего грузового корабля «Прогресс»

Москва, 6 июня. Запуск грузового корабля «Прогресс МС-12» к МКС с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1а» назначен на 31 июля в 15.13 по московскому времени, сообщил представитель госкорпорации Роскосмос.

Ранее стало известно, что старт «Прогресса МС-12» должен состояться с космодрома «Байконур» 31 июля. Представитель Роскосмоса уточнил РИА Новости, что запуск запланирован на 15.13 по московскому времени.

По предварительным данным, «Прогресс МС-12» будет добираться до МКС двое суток, в отличие от своего предшественника «Прогресса МС-11», которому в апреле понадобилось три часа, чтобы добраться до Международной станции.

Ожидается, что старт еще одного в этом году грузового корабля «Прогресс МС-13» планируется 20 декабря.

В Роскосмосе ранее сообщили, что специалисты начали готовить на космодроме «Байконур» ракету «Союз-2.1а», которой предстоит выполнить первый беспилотный запуск космического корабля «Союз МС-14». Ожидается, что на корабле на МКС отправится робот Федор

Помимо этого в рамках испытательного пуска специалисты намерены протестировать взаимодействие цифровой системы управления ракеты и аналоговой «начинки» системы аварийного спасения.

infox - new
Автор: Олеся Волкова
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров