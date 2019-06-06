Стало известно время запуска следующего грузового корабля «Прогресс»

Москва, 6 июня. Запуск грузового корабля «Прогресс МС-12» к МКС с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1а» назначен на 31 июля в 15.13 по московскому времени, сообщил представитель госкорпорации Роскосмос.

Ранее стало известно, что старт «Прогресса МС-12» должен состояться с космодрома «Байконур» 31 июля. Представитель Роскосмоса уточнил РИА Новости, что запуск запланирован на 15.13 по московскому времени.

По предварительным данным, «Прогресс МС-12» будет добираться до МКС двое суток, в отличие от своего предшественника «Прогресса МС-11», которому в апреле понадобилось три часа, чтобы добраться до Международной станции.

Ожидается, что старт еще одного в этом году грузового корабля «Прогресс МС-13» планируется 20 декабря.

В Роскосмосе ранее сообщили, что специалисты начали готовить на космодроме «Байконур» ракету «Союз-2.1а», которой предстоит выполнить первый беспилотный запуск космического корабля «Союз МС-14». Ожидается, что на корабле на МКС отправится робот Федор.

Помимо этого в рамках испытательного пуска специалисты намерены протестировать взаимодействие цифровой системы управления ракеты и аналоговой «начинки» системы аварийного спасения.