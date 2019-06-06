Лавров объяснил, как Порошенко перед уходом навредил Зеленскому

Москва, 6 июня. Экс-президент Украины Петр Порошенко решил навредить сменщику, приняв перед уходом ряд законов, как это сделал бывший американский лидер Барак Обама. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Запад помалкивает по поводу законов, принятых Петром Порошенко в период его последней «судороги» перед тем, как он оставил свой пост​​​. Как и Барак Обама перед приходом Дональда Трампа, он решил «по полной» навредить своему сменщику. Серия законов, которая, видимо, по расчету Петра Порошенко, должна загнать новую администрацию в Киеве в угол и не выпускать ее из антироссийского плена», — сообщил министр в интервью телеканалу РБК.

К подобным инициативам Лавров отнес законы об украинском языке и об образовании, а также отмену обеспечивавших права русскоязычных и прочих национальных меньшинств законодательных актов. По словам главы МИД России поступать так в политике «подло».

Экс-президент Украины Петр Порошенко в последний период правления подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ предусматривает использование только украинского языка почти во всех сферах.

Закон резко раскритиковали в России. Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что де-факто украинских граждан разделили на говорящих по-украински и «изгоев», которым существенно ограничили возможности лечиться, учиться и пользоваться прочими социальными услугами.

Закон об образовании вступил в силу 28 сентября 2017 года. Его положения заметно сузили возможности обучения на Украине на языках нацменьшинств. Закон будет вводиться в действие несколькими этапами до 2020 года. В России считают, что норма нарушает международные обязательства Киева и конституцию Украины.

Ранее депутат Верховной рады Нестор Шуфрич заявил, что глава Украины Владимир Зеленский «превращается» в своего предшественника на посту президента Петра Порошенко, сообщила Газета.ru. Парламентарий посоветовал президенту переехать из кабинета Порошенко на Банковой улице в Киеве и начать переговоры с Россией.