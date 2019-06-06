Лавров назвал причину выдачи паспортов РФ жителям Донбасса

Москва, 6 июня. Другого способа обеспечить права людей в условиях объявленной экс-президентом Украины Петром Порошенко блокаде, кроме предоставления паспортов РФ, просто нет, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Если защита русскоязычных, русской культуры, языка является политикой, то в таком случае, мы от этой политики никуда уйти не можем… В условиях, когда они находятся в блокаде, объявленной Порошенко, другого способа обеспечить их полноценные права просто не существует», — заявил Лавров в интервью РБК, подчеркнув, что Москва в этом случае ничего не нарушает.

Министр напомнил, что, согласно международным конвенциям, включая Европейскую конвенцию о гражданстве, «любое государство само определяет, кто может быть его гражданами».

Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении паспортов РФ жителями Донецкой и Луганской народных республик, передавал НСН. Российский лидер отметил, что такой шаг был предпринят исходя из гуманитарных соображений и направлен на защиту прав жителей Донбасса.

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил позднее, что решение России об упрощении процесса получения российского гражданства для жителей Донбасса носит провокационный характер, сообщала «Свободная пресса». По его словам, Вашингтон изучает возможности «идентифицировать и не признавать эти паспорта, как и в случае с паспортами, выданными в Крыму».

В ответ на российскую инициативу украинский депутат Олег Мусий внес на рассмотрение Верховной рады законопроект, согласно которому предлагается конфисковывать имущество граждан, которые получили паспорта РФ и проживают на территории Донбасса.

Комментируя действия Мусия, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Александр Шерин в интервью Федеральному агентству новостей с горьким сожалением заметил, что Европа остается глуха как к нарушениям прав человека на Украине. По словам парламентария, в предложении депутата Рады нет ничего удивительного. Учитывая предыдущие инициативы законодательного органа власти Украины, его можно даже считать закономерным.