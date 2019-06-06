МИД стремится поддерживать российские компании, попавшие под санкции

Москва, 6 июня. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал действия своего ведомства в отношении российских компаний, попавших под западные санкции. По его словам, МИД стремится помогать таким компаниям, при условии, что действия внешнеполитического ведомства не противоречат российскому законодательству и функциям министерства.

«Мы стремимся помогать нашим компаниям в тех формах, в которых они считают возможным запросить помощь российских властей», ― сказал он в интервью РБК​​​.

Лавров также прокомментировал ситуацию вокруг российского бизнесмена Олега Дерипаски. По мнению министра, тот выбрал правовой путь и обратился в суд в соответствии с американской правовой системой. При этом министр отметил, что не может сказать, насколько удачным будет итог судебного разбирательства, так как американская судебная система имеет свою специфику, пишет «Газета.ру».

В апреле 2018 года власти США внесли Дерипаску в черный список (Specially Designated Nationals List, или SDN). Активы участников списка были заблокированы в США, запрет распространялся даже на ведение бизнеса с ними. После того, как Дерипаска уменьшил свою долю в En+ ниже 44,95%, корпорация и подконтрольные ей «Евросибэнерго» и «Русал» были выведены из-под санкций. Дерипаска также выразил мнение, что законодательный орган США не сможет повлиять на российскую политику с помощью санкций в отношении российских компаний.