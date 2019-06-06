Экс-участник «На-На» рассказал, что Алибасову могут сделать операцию

Москва, 6 июня. Продюсеру Бари Алибасову могут в ближайшее время сделать операцию. Об этом заявил экс-участник группы «На-На» Владимир Левкин.

«Он [Алибасов] три дня будет лежать на обезболивающих, прежде чем делать операцию и какие-то выводы», — рассказал Левкин журналистам агентства городских новостей «Москва».

Артист не подтвердил информацию о коме продюсера, заявив, что Алибасов находится в тяжелом состоянии.

Напомним, что шоумена и продюсера госпитализировали в одну из московских больниц 4 июня. Он получил ожог пищевода четвертой степени, ожог дыхательных путей и желудка, случайно выпив жидкость для прочистки труб. Алибасов сам вызвал врачей, которые на месте сделали ему промывание желудка, а затем увезли в больницу. Медики оценивают его состояние как очень тяжелое, однако угрозы жизни нет.

Ранее в Сети появилась информация о «смерти» шоумена, однако источник близкий к семье Алибасова в беседе с Федеральным агентством новостей опроверг эту информацию. По его словам, за час до сообщений о «смерти» продюсер разговаривал по телефону с близкими и собирался спать.

Бари Алибасов создатель и бессменный руководитель группы «На-На», популярной в 90-е годы. Он не только был продюсером группы, но и создавал шоу-программы коллектива, писал музыку и тексты ко многим песням, а также режиссировал фильмы-концерты группы. Алибасов отравился накануне своего 72-летия. Известный продюсер был женат пять раз. В 2018 году он сочетался браком с известной российской актрисой Лидией Федосеевой Шукшиной, сообщает «Газета.ru».