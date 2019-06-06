Лавров назвал общие интересы России и США

Москва, 6 июня. Россия и США имеют общий интерес в вопросе борьбы с терроризмом, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Лавров в интервью РБК подчеркнул, что у Вашингтона и Москвы очевидно есть общий интерес в борьбе с терроризмом. Однако министр сделал оговорку: «если только не использовать террористов в политических целях, как это бывало».

Он напомнил, что из-за этих экспериментов США из Афганистана появилась террористическая группировка «Аль-Каида»1 (запрещена в РФ), из Ирака — «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ), а в Сирии появилась разновидность «Аль-Каиды» — «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ).

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства также отметил, что Москва и Вашингтон, несмотря на разногласия, обсуждают ситуации в Венесуэле, на Украине и в Сирии. Министр также напомнил о работе неформальной трехсторонней российско-китайско-американской группы по Афганистану.

Лавров затронул тему антироссийских санкций США. По его мнению, таким образом Вашингтон пытается наказать Россию за ее независимую внешнюю политику. По его словам, Штаты пытаются повысить свою конкурентоспособность, используя санкционное давление. Это является второй причиной введения санкций. Также американские политики пытаются затормозить процессы, при которых на мировую политику и экономику начинают влиять более двух государств.

1 Организация запрещена на территории РФ.