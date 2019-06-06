Лавров заявил, что США отмалчиваются по вопросу о недопустимости ядерной войны

Москва, 6 июня. Россия все еще ждет реакции США на предложение сделать совместное заявление о недопустимости и неприемлемости ядерной войны, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Российский министр напомнил, что во второй половине двадцатого века совместные заявления руководителей СССР и США о недопустимости и неприемлемости ядерной войны принимались дважды. Однако Белый дом не высказывает энтузиазма сделать подобное заявление еще раз.

«Мы уже почти как девять месяцев предложили американским коллегам сделать это еще раз уже в современных условиях. Они думают», ― сказал он в интервью изданию РБК.

Кроме того, Лавров напомнил, что власти США внесли изменения в свою военную доктрину, понизив порог возможного применения ядерного оружия, пишет «Газета.ру».

Напомним, что ранее глава МИД РФ прокомментировал возможный выход США из договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Он предупредил, что такие шаги Вашингтона приведут к пагубным последствиям не только для тех областей международной жизни, которые аннулированные договора регулировали, но и для остающихся механизмов в сфере ядерного разоружения и нераспространения. Лавров уточнил, что имеет в виду соглашение о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, а также договор о нераспространении ядерного оружия.

В марте Лавров сообщал, что Россия призвала США возобновить совместный контроль над вооружением, а также продолжить совместно обеспечивать мир и безопасность.