Лавров назвал причины введения санкций против России

Москва, 6 июня. Глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил, почему США ввели санкции против России.

Министр считает, что Вашингтон пытается наказать Россию за ее независимую внешнюю политику.

«Как не раз говорил президент России Владимир Путин, у американского правящего класса появилось понимание того, что в 1990-е годы — это была аномалия, а традиции российской цивилизации, истории, самодостаточности, многонациональности и многоукладности российской жизни все-таки возобладали», — заявил Лавров в интервью РБК.

Некоторые американские политики не понимают этого, не позволяя Дональду Трампу улучшить отношения с Россией, отметил Лавров.

По его словам, Штаты пытаются повысить свою конкурентоспособность, используя санкционное давление. Это является второй причиной введения санкций.

Также американские политики пытаются затормозить процессы, при которых на мировую политику и экономику начинают влиять более двух государств. Лавров отметил, что это еще одна глобальная причина введения санкций.

Напомним, в 2014 году на Украине произошел государственный переворот, законно избранный президент страны Виктор Янукович был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь. Оппозиция провела в стране новые выборы. На Украине разгорелась гражданская война: Киев ввел на территорию юго-востока страны свои войска.

После государственного переворота в Крыму прошел референдум, на котором 95% жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией, Крым стал субъектом РФ. Евросоюз и США вели санкции против России, обвинив ее во вмешательстве в дела Украины. Москва неоднократно подчеркивала, что не вмешивается и не вмешивалась в дела других государств, сообщает «Газета.ru».

Глава ВТБ Андрей Костин считает, что антироссийские санкции не скоро будут отменены. Он заявил, что цель США — подорвать экономику России, вытеснив российских экспортеров с мировых рынков. Костин напомнил, что, несмотря на санкционное давление российская экономика продемонстрировала динамику роста. Банкир считает, что цели Вашингтона никогда не будут достигнуты.