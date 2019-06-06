Лавров рассказал о контактах с США по Венесуэле, Украине и Сирии

Москва, 6 июня. Москва и Вашингтон обсуждают ситуации в Венесуэле, на Украине и в Сирии, несмотря на разногласия по этим вопросам, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В интервью РБК Лавров отметил, что, несмотря на разногласия, Москва и Вашингтон обсуждают Венесуэлу и Украину. По его словам, между странами «развивается плодотворный диалог по некоторым аспектам сирийского урегулирования, по Корейскому полуострову».

Министр также напомнил о работе неформальной трехсторонней российско-китайско-американской группы по Афганистану.

«Мы всегда готовы», — подчеркнул Лавров.

Ранее министр иностранных дел сообщил, что Москва в ходе контактов с оппозицией Венесуэлы подтвердила позицию о необходимости общенационального диалога. По его словам, Москва несколько раз откликалась на просьбы оппозиции о контактах.

По словам Лаврова, российская сторона выражала несогласие с тем, что лидер оппозиции Хуан Гуайдо высокомерно отказался от диалога, в ответ на призыв «механизма Монтевидео» начать переговоры.

В интервью министр также затронул тему санкционной политики США. По его мнению, американская администрация осуществляет экономическую агрессию, ущерб от которой несут, в том числе бизнесмены из США.

Несмотря на санкции, второй год подряд американская делегация является самой крупной на Петербургском международном экономическом форуме. По словам Лаврова, в этом году в нем примут участие 500 предпринимателей из США. Он подчеркнул, что бизнесмены ищут возможности сотрудничества «в нынешних непростых условиях».