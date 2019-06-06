Лавров рассказал, почему Россия поддерживает свои ядерные силы в боеспособном состоянии

Москва, 6 июня. Глава государства должен поддерживать стратегические ядерные силы в боеспособном состоянии, так как иначе нет возможности поддержать свой суверенитет и уважение к себе. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что не имеет в виду возможность ядерной войны, однако, по словам Лаврова, каждый руководитель государства обязан поддерживать свои стратегические ядерные силы в боеготовом состоянии.

«Наверное, пацифизм – это хорошо, но пацифизм, который в конкретной ситуации равен пораженчеству, неприемлем», ― подчеркнул Лавров.

Как отметил российский министр, история последних десятилетий продемонстрировала, что иных способов обеспечивать свой суверенитет нет. Он также добавил, что Соединенные Штаты тоже моделируют применение своих стратегических ядерных вооружений.

«Я целиком за мир. Я не считаю, что «хочешь мира – готовься к войне» – это правильная фраза, которая нам досталась от древних. Но то, что надо быть готовым себя защитить, – это безусловно», ― заключил российский министр.

Напомним, согласно данным Договора России и США о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III), который обязывает стороны сокращать ядерный арсенал, к 5 февраля 2018 года у обоих государств должно было остаться не более 1550 боеголовок. Кроме того, ограничения касаются межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет, размещенных на подводных лодках, и стратегических бомбардировщиков, а также пусковых установок.