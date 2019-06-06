Лавров объяснил, как определяются ключевые направления внешней политики РФ

Москва, 6 июня. Ключевые направления внешней политики России обсуждаются на совещаниях постоянных членов Совета безопасности страны, но окончательное решение принимает президент Владимир Путин, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Если честно, у нас президент определяет внешнюю политику так же, как и в Российской Империи ее определял император», — сообщил Лавров в интервью РБК, добавив, что МИД РФ «отвечает за реализацию президентской внешней политики».

При этом министр подчеркнул, что внешняя политика формируется не с нуля, сотрудники МИДа вносят свои предложения на рассмотрение президента так же, как это делают представители ведомств, чьи руководители являются постоянными членами Совета безопасности РФ.

Лавров уточнил, что ключевые направления внешней политики всегда обсуждаются на совещаниях постоянных членов Совбеза РФ. При этом он добавил, что мнения сторон часто не совпадают. По итогам дискуссий президент принимает окончательное решение. Лавров назвал подобную практику демократичной.

Ранее министр иностранных дел назвал сотрудничество в рамках БРИКС и ШОС одним из приоритетов внешней политики России. По его словам, сотрудничество в этом формате отвечает реалиям современности.