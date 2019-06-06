Лавров объяснил, как санкции США вредят американской экономике

Москва, 6 июня. Американская администрация осуществляет экономическую агрессию, ущерб от которой несут, в том числе бизнесмены из США. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Ущерб для всех очевиден, в том числе для американских компаний и компаний тех европейских стран, правительства которых прибегают к этим санкциям», — заявил Лавров в беседе с РБК.

Он подчеркнул, что в огромной доле мировых экономических отношений и финансовых расчетов преобладает доллар, поэтому неамериканские компании вынуждены идти на компромиссы с США. Российский министр отметил, что правительства различных стран вынуждены «создавать политические рамки для решения сиюминутных вопросов» из-за американской экономической агрессии, договариваясь с США.

Несмотря на санкции, второй год подряд американская делегация является самой крупной на Петербургском международном экономическом форуме. По словам Лаврова, в этом году в нем примут участие 500 предпринимателей из США. Он подчеркнул, что бизнесмены ищут возможности сотрудничества «в нынешних непростых условиях».

Москва продолжит отвечать на санкции США и ряда стран Запада, но так, чтобы «не навредить себе», заявил Лавров. Он прокомментировал решение российского бизнесмена Олега Дерипаски обратиться в суд США для вывода ряда своих компаний из-под санкций. Министр назвал это «абсолютно правовыми методами». Он подчеркнул, что «американская правовая система не раз показывала свою специфику», поэтому Дерипаска должен принимать все эти обстоятельства в расчет.

Лавров напомнил, что политика введения санкций использовалась еще администрацией Барака Обамы, до ухудшения отношений между Россией и США.

«Парижский банк «БНП Париба» был оштрафован на 12 миллиардов долларов за то, что, не нарушая никаких законов своей страны и международных правил, торговал с Ираном. Сторговались с 12 до 9 миллиардов», — напомнил Лавров.

Ранее США включили в санкционный список руководителя компаний «Ренова» Виктора Вексельберга. Предприниматель заявил, что эта ситуация является «тотальным жизненным кризисом».