Сирия новости 6 июня 07.00: «Тахрир аш-Шам» атакует мирные города Хамы, ВВС Сирии наносят удары по позициям боевиков

Сирия, 6 июня. Боевики террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» атаковали мирные города на севере провинции Хама, ВВС Сирии наносят удары по позициям боевиков в Идлибе, Турция расселяет беженцев в домах курдов в Африне, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли удары по местам дислокации боевиков в Идлибе.

ВВС Сирии: нанесли точечные удары по объектам террористов в Идлибе и Хаме

«Тахрир Аш-Шам»: открыли ракетный огонь в направлении населенных пунктов на севере Хамы.

ВС Турции: завезли в кантон Африн партию палестинских семей.

Провинция Алеппо

По сведениям Twitter-канала International Volunteers Report, Турция переселила на территорию кантона Африн на северо-западе провинции Алеппо новую партию палестинских семей. На этот раз их количество составило 1500. Отмечается, что все они заняли квартиры и дома, ранее принадлежавшие курдам, бежавшим из этой местности после прихода турок весной прошлого года. Как уверены главари Рожавы, Анкара намеренно перевозит в этот район людей других национальностей, чтобы снизить процент курдского населения в Африне.

Провинция Идлиб

Подразделения Сирийской арабской армии (САА) нанесли удары по местам дислокации боевиков-исламистов в окрестностях населенных пунктов Тармала, Аль-Накир и Хан-Шейхун на юго-западе провинции Идлиб, передает информагентство SANA. Информация о масштабах потерь радикалов в настоящий момент уточняется. Напомним, ранее правительственные силы при поддержке ВКС РФ продвинулись на окраины данного региона, освободив город Касабия, что открывает Дамаску дальнейший путь вглубь последнего крупного анклава джихадистов.

Тем временем ВВС САР помогают армейским подразделениям в южной части Идлиба, уничтожая цели исламистов у линии соприкосновения с воздуха. Согласно информации Twitter-ресурса (@MMCSYR), самолеты Су-24 провели бомбардировки опорных пунктов радикалов вблизи поселения Маарет Син. По данным другого канала в сети микроблогов (@IdlibPlus), налетам сирийской авиации также подверглись объекты джихадистов в окрестностях Хан-Шейхуна.

Провинция Хама

Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» открыли ракетный огонь в направлении населенных пунктов Калаат Аль-Мадик и Тель-Хаваш на севере Хамы, сообщает Masar Press Agency. Данные о возможных жертвах среди гражданского населения выясняются. Напомним, оба города были зачищены от джихадистов в ходе наступления войск САР под прикрытием российских ВКС в прошлом месяце.

По информации Jisr TV, ВВС Сирии ударили по расположениям исламистских бандгрупп на окраинах Аль-Латамины к северу от Хамы. Сведений о причиненном радикалам уроне оппозиционный канал не приводит.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)