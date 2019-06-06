Путин и Си Цзиньпин получили в подарок фрагмент ленты ТАСС 70-летней давности

Москва, 6 июня. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин побывали на фотовыставке «Россия и Китай: 70 лет сотрудничества» в Большом театре.

Фотовыставка состоит из 70 снимков фоторепортеров информагентств ТАСС и «Синьхуа». На снимках запечатлена летопись ключевых мировых событий за 70 лет. Гендиректор ТАСС Сергей Михайлов обратил внимание лидеров на несколько жанровых фотографий. К примеру, один из снимков рассказывает о шествии «Бессмертного полка» в Пекине, другие — о предыдущих встречах Путина и Си Цзиньпина.



Взаимодействие российского и китайского информационных агентств продолжается более шестидесяти лет.

Михайлов подарил главам государств на память о выставке фрагмент оригинальной ленты ТАСС с сообщением об установлении дипотношений между двумя странами 70 лет назад.

Си Цзиньпин находится в России с государственным визитом, который продлится до 7 июня. Китайский председатель примет участие в работе ПМЭФ. На 6 июня запланирован ужин двух лидеров, за которым состоится неформальная беседа один на один, с присутствием лишь переводчиков.

Председатель КНР на встрече с российским коллегой в Кремле заявил, что Россия и Китай должны приложит все усилия, чтобы сохранить текущий уровень двусторонних отношений. По его словам, «китайско-российские отношения основаны на прочном взаимном доверии и стратегической взаимоподдержке».

Ранее Путин заявил, что отношения России и КНР достигли беспрецедентного уровня. По мнению лидера России, отношения двух стран позволяют получать дополнительную выгоду от использования конкурентных преимуществ друг друга.