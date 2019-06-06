Лавров рассказал о контактах России с оппозицией Венесуэлы

Москва, 6 июня. Москва в ходе контактов с оппозицией Венесуэлы подтвердила позицию о необходимости общенационального диалога. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, Москва несколько раз откликалась на просьбы оппозиции о контактах.

«В ходе этих разговоров мы подтверждали свою позицию в пользу общенационального диалога», — заявил Лавров.

Он подчеркнул, что российская сторона выражала несогласие с тем, что лидер оппозиции Хуан Гуайдо высокомерно отказался от диалога, в ответ на призыв «механизма Монтевидео» начать переговоры.

В начале января 2019 года в Венесуэле прошли массовые акции протеста против законно избранного президента страны Николаса Мадуро. Глава подконтрольной оппозиции Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо незаконно провозгласил себя «временным президентом страны». Его поддержали ряд стран Запада во главе с США. Мадуро разорвал дипломатические отношения со Штатами, обвинив Вашингтон в попытке госпереворота. Россия, Турция и ряд других страны поддержали Мадуро. Москва назвала статус Гуайдо «ничтожным».

Напомним, что «механизм Монтевидео» был предложен Мексикой, Уругвая и Карибским сообществом для преодоления кризиса в Венесуэле. Он включает четыре этапа, среди которых запуск диалога, переговорный процесс, а также выработка и реализация соглашения. Этот механизм поддержала Россия, а также президент Боливарианской республики Николас Мадуро. Оппозиция отвергла участие в переговорном процессе.