Сторонники экс-президента Судана аль-Башира предприняли попытку освободить его

Хартум, 5 июня. Сторонники бывшего президента Судана Омара аль-Башира, предположительно, предприняли попытку взять штурмом тюрьму Кобер, где содержится экс-глава страны. Отмечается, что в операции могли принять участие более ста человек, входящих в состав отрядов сторонников прежнего правительства.

Нападение на тюрьму якобы произошло ранним утром 5 июня. Охране исправительного учреждения удалось отразить нападение и даже арестовать некоторых участников штурма, пишет РИА Новости.

В тюрьме Кобер содержится не только отстраненный от власти президент Судана Омар аль-Башир, который был переведен в эту тюрьму из-под домашнего ареста в середине апреля, но и десятки его высокопоставленных соратников.

Напомним, 11 апреля на фоне многотысячных мирных протестов президент Омар аль-Башир был от отстранен от должности. Управление страной взял на себя Военный совет, после переходного периода власть в стране будет передана гражданскому правительству. Глава Минобороны Судана ввел чрезвычайное положение в стране на три месяца. Также он заявил о проведении выборов по истечению двухлетнего переходного периода.

Глава Военного совета Судана Абдул Фаттах аль-Бурхан ранее объявил, что ни аль-Башир, ни его ближайшие советники не будут выданы другим странам. В выходные в Судане был отменен режим ЧП и комендантский час. Военный совет призвал суданцев оказывать силовикам посильную помощь в восстановлении привычного уклада жизни.