Конгрессмены призвали Трампа продлить ДСНВ

Вашингтон, 6 июня. Восемь сенаторов и членов Палаты представителей Конгресса США обратились к президенту страны Дональду Трампу с призывом продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

«Мы считаем, что решение отказаться от преимуществ ДСНВ, не продлив его, было бы серьезной ошибкой для стратегической стабильности и безопасности США», — говорится в письме.

По их мнению, Москва сможет «нарастить свой ядерный арсенал», если ограничения ДСНВ не будут действовать. Законодатели отмечают, что это вынудит США тратить существенные средства на расширение своей ядерной триады для поддержания стратегической стабильности. Они полагают, что отказ от ДСНВ лишит США возможности получать информацию об актуальных ядерных возможностях России.

Авторы письма интересуются у администрации президента, возможна ли лучшая сделка, чем ДСНВ. В том случае, если есть какие-либо варианты, законодатели простят их предоставить.

Напомним, что ДСНВ, более известный как СНВ-3, был подписан между Москвой и Вашингтоном в 2010 году. Он вступил в силу в 2011 году. Договор действует в течение 10 лет — до 2021 года. Его можно заменить другим соглашением, либо продлить на пять лет — до 2026 года. Спецпомощник президента США Тим Моррисон заявил, что Трамп примет решение по договору в 2020 году.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что после развала Вашингтоном ДРСМД, Штаты могут выйти и из СНВ-3.

«В Вашингтоне взяли курс на демонтаж договоренностей в сфере контроля над вооружениями», — заявил глава внешнеполитического ведомства.

Помощник госсекретаря США Андреа Томпсон заявила, что у США и России запланированы встречи по вопросам контроля над вооружениями. Она не уточнила, где и когда пройдут эти встречи, сообщают «Известия».